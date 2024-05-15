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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقود الآجلة للنحاس ترتفع إلى مستوى قياسي مع تزايد إنتاج السيارات الكهربائية

صدى البلد

سجلت العقود الآجلة للنحاس مستوى قياسيًا مع بقاء الطلب على المعدن الأساسي قويًا وسط الاندفاع لبناء مراكز البيانات بشكل كبير واستمرار تحول الاقتصاد العالمي إلى الكهرباء.

 

ووصلت أسعار النحاس في بورصة NYMEX إلى 5.02 دولار للرطل، وفقا لبيانات من FactSet، وارتفع المعدن بأكثر من 25% حتى الآن هذا العام.

 


النحاس مؤشر صحة الاقتصاد

 

هذا ويعتبر الطلب على النحاس على نطاق واسع مؤشراً للصحة الاقتصادية، حيث يعتبر المعدن عنصراً أساسيا في النظام البيئي لتحول الطاقة، حيث أنه جزء لا يتجزأ من تصنيع السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة وتوربينات الرياح، خاصة مع تحول الاقتصاد العالمي إلى الكهرباء.

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