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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعرضه للكسر.. عودة ضخ الوقود بالخط المغذي للمنيا واسيوط بصورة طبيعية

عودة ضخ الوقود بالخط
عودة ضخ الوقود بالخط المغذي

استطاعت فرق الصيانه التابعه لإحدى شركات البترول والأجهزة المختصه إصلاح خط ضخ الوقود المغذي لمنطقتي المنيا وأسيوط للعمل مرة أخرى بصورة طبيعيه بعد تعرضه للكسر بسبب " الصدأ"  الأمر الذي تسبب في تسريب كميه من الوقود في الصحراء الغربية بنطاق مركز المنيا صباح امس الثلاثاء.

وعلى الفور قام فريق الصيانه التوجه إلى موقع التسريب وتبين أن الكسر في خط التبيين / أسيوط والمغذي لمنطقتي المنيا وأسيوط نتيجة وجود كسر بإحدى المواسير ناتج عن الصدأ وتم التعامل السريع مع الكسر والانتهاء من اللحامات اللازمة وإعادة التشغيل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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يشار إلى ان غرفة عمليات المنيا تلقت إخطارًا  بحدوث عطل فني نتيجة كسر بخط سولار 12 بوصة التابع لإحدى شركات البترول وتم تشغيل الخط البديل 16 بوصة لاستمرار عملية الضخ وعدم التضرر.

ومن جانبه كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الأجهزة المختصة بسرعة التعامل مع الأزمة وتحرك فريق فني لإصلاح العطل وإعادة التشغيل وضخ الوقود بالخط المغذي لمنطقتي المنيا- أسيوط.

وكشف التقرير الفني المبدئي حدوث كسر بخط 12 بوصة بسبب تأكل المواسير بالصدأ مما دفع المسؤولين لغلق المحبس الرئيسي المسئول عن التغذية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح مع تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لحل المشكلة ولحين الانتهاء من صيانة خط 12 بوصة.


كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" تجمع  عدد من أهالي قرى الظهير الصحراوي الغربي المجاورين لموقع التسريب مستغلين وجود كمية من الوقود المسكوب في أحد المجاري وقيامهم بتعبئته داخل جراكن وزجاجات للاستفادة منه قبل وصول الأجهزة الأمنية والتي عززت من تواجدها فور وصولها للموقع وجرى تأمينه بشكل كامل حفاظا على حياة المواطنين وعدم نشوب أية حرائق لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.

 

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