إشادة أهالى قرية المضيق بنصرالنوبة للإستجابة الفورية من محافظ أسوان وتلبية مطالبهم

أشاد أهالى قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة بسرعة تلبية مطالبهم التى تم عرضها أثناء إجتماعهم مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار كلف المحافظ بقيام وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بعدد 38 مشروع لخدمة 27 ألف مواطن بقروى قورتة موزعين على 8 قرى فرعية وتوابع بمركز نصر النوبة وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

فيما شدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً.

حياة كريمة

وأشاد المحافظ بمساهمات أهالى القرية وقيام أحد المواطنين بتركيب مبرد للمياه بمجمع الخدمات مما يعكس المشاركة المجتمعية الجادة لدعم وتعظيم المكتسبات والثمار الإيجابية للمبادرة الرئاسية من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياه كريمة للمواطنين والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية بقروى قورته تم تفقد عدد 27 مشروع وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 97 إلى 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد ومحطات الرفع ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء بالقرية وتوابعها.

ولفت بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بتوفير أماكن للإنتظار وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .