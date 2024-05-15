مطار الغردقة الدولي يشهد إقبالا هائلا خلال موسم الربيع

يعيش مطار الغردقة الدولي، الواقع على سواحل البحر الأحمر، أوقاتًا مليئة بالحيوية والنشاط، مع توافد الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف جمال المدينة وجاذبيتها السياحية خلال فصل الربيع.

وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة المطار، فإن عدد الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا وصل إلى ذروته، حيث تم تسجيل وصول وسفر 28 ألف سائح على متن 140 رحلة طيران خلال ساعات النهار، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الوجهة السياحية الشهيرة.

وتشهد جداول الوصول إلى مطار الغردقة وصول حوالي 13 ألف سائح من جنسيات متعددة، بينهم الألمان والإنجليز والروس، على متن 66 رحلة طيران، فيما يتوجه نحو 15 ألف سائح إلى وجهاتهم القادمة على متن 74 رحلة طيران بعد قضاء إجازتهم في القرى السياحية والمنتجعات الفاخرة.

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في أعداد السياح المستهدفين للغردقة في ظل تصنيفها كواحدة من أفضل المقاصد السياحية حول العالم، حيث اختارتها مجلة "نيويورك تايمز" كواحدة من الوجهات المميزة لعام 2024، وجاءت في الترتيب الثالث من بين ملايين الوجهات المرشحة، وفقًا لتقرير منشور على موقع TripAdvisor، المتخصص في تقييمات السياح.

تعكس هذه الأرقام الضخمة الاهتمام المتزايد بجمال وتنوع الغردقة كوجهة سياحية مفضلة لدى الزوار، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية والثقافية في العالم.