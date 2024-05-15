تعليم البحر الأحمر ينهي استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن اكتمال الاستعدادات الضرورية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، المقررة الأسبوع المقبل.

وفي تصريحاته، أوضح منير أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 9072 طالبا وطالبة، وسيتم توزيعهم على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، مشددًا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، بالإضافة إلى التعاون مع مديرية الأمن لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وفعالية.

وأضاف أنه تم توفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مقار اللجان، بما في ذلك التعقيم المستمر وتوفير الغرفة الطبية للرعاية الصحية اللازمة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وختم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر تصريحاته بالتأكيد على حرص الوزارة على سلامة الطلاب وضمان إجراء الامتحانات بشكل يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للجميع.