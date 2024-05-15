عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر ينهي استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن اكتمال الاستعدادات الضرورية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، المقررة الأسبوع المقبل.

وفي تصريحاته، أوضح منير أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 9072 طالبا وطالبة، وسيتم توزيعهم على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، مشددًا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، بالإضافة إلى التعاون مع مديرية الأمن لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وفعالية.

وأضاف أنه تم توفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مقار اللجان، بما في ذلك التعقيم المستمر وتوفير الغرفة الطبية للرعاية الصحية اللازمة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وختم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر تصريحاته بالتأكيد على حرص الوزارة على سلامة الطلاب وضمان إجراء الامتحانات بشكل يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للجميع.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني التعليم بالبحر الأحمر الوقائية سلامة الطلاب البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

موضوعات متعلقة

عروس البحر الحقيقية تواجه خطر الانقراض.. ما القصة؟

حي جنوب الغردقة: مهمتنا الرئيسية خدمة الأهالي والمواطنين

تزايد الإقبال.. الغردقة ومرسى علم تستقبلان 20 ألف سائح خلال يوم واحد

غواصون يرصدون 3 عرايس بحر أمام سواحل مرسى علم

بحضور مساعد وزير الصحة وتعمير البحر الأحمر.. تسليم المستشفى المركزي الجديد برأس غارب

بدء أعمال الحفر لتنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة مرسى علم

ميناء الملك خوفو.. نقطة تاريخية جديدة تزيّن سواحل البحر الأحمر

حماية يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

جانتس: وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بالحقيقة بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب

دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة لمواجهة الترجي التونسي

الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال | شاهد

نهائي الأبطال| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للمغادرة لتونس لمواجهة الترجي

أبو مازن: اجتياح قوات الاحتلال رفح الفلسطينية يتسبب بكارثة يدفع ثمنها الأبرياء

جريمة نكراء.. أول دولة عربية تعلق على محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في إطلالة مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

الرجل الحديدي يواجه صاحب اللكمات المدمرة.. ماسبب التخوف من وفاة مايك تايسون على الحلبة؟

بالمايوه .. لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج في شهر العسل |شاهد

أيهما الأفضل البطيخة الأنثى أم الذكر؟.. تعرف على الفرق

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-