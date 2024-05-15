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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات قرى حياة كريمة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعًا موسعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ورؤساء المراكز المستهدفة وممثلي الهيئات والشركات وعدد من وكلاء الوزارات ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة في إطار التزامه بتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ  التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات ووضع الحلول لبعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة.

أكد المحافظ على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

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