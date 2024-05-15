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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تنفيذ الحملة القومية للقضاء على القوارض وناقلات الأمراض

مكافحة القوارض وناقلات
مكافحة القوارض وناقلات الأمراض

تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، جهودها في تنفيذ فعاليات "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات"، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

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من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات" بدأت يوم الأحد 12 مايو وتنتهى يوم الاثنين 20 مايو الجارى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

واوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى، مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وجميع أقسامها على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها وخاصة في الأماكن عالية الكثافة، مشيرةً إلى متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.

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