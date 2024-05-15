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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية تعليم قنا تجهز 302 لجنة لاستقبال 52 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المديرية أنهت كافة التجهيزات لاستقبال 52.000 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات فى 302 لجنة امتحان موزعة على ٩ إدارات تعليمية.

 

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التعليم بـ قنا ، لاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، و الدكتور وائل سيد، مدير عام التعليم العام، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أحمد سعد، مدير التعليم الإعدادى، وسومية عبد الفتاح، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، و منصور حفنى، مدير إدارة الأمن، و محمد أبوالحسن، وممدوح صابر، ممثلي التطوير التكنولوجى.

 

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تكليف موجه مقيم بكل لجنة امتحان يشرف على فتح المظروف الورقي داخل حجرة رئيس اللجنة، بينما يختص مراقب الدور و الملاحظين بفتح كيس الأسئلة داخل اللجنة الفرعية في الموعد المحدد قانونا، كما يعد الملاحظان محاضر فتح الكيس و التوقيع عليه.

 

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بإعداد تقرير يومي عن سير العمل داخل اللجنة والتعامل الفوري مع  غرفة العمليات المشكلة داخل الإدارة والتي تتواصل بدورها مع الغرفة المركزية بالمديرية، لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات وانضباط وانتظام اللجان، والتنسيق مع  مديريتي الأمن والشئون الصحية والوحدات المحلية وقطاع الكهرباء  وكافة الجهات المعنية بناء على تكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، للتأكيد على توفير سبل الأمن والسلامة والهدوء أثناء فترة الامتحان.
 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على إنهاء تجهيز وفرش اللجان استعدادا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية والتي تبدأ يوم السبت القادم 18/ 5  وتستمر حتى الخميس 23/ 5 ، وعلى حظر دخول الطلاب والملاحظين بالهاتف المحمول داخل اللجان، التزاما بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتطبيق الحازم للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتأمينها.
 

اجتماع تعليم قنا

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قنا الشهادة الإعدادية وزارة التربية الأسئلة الامتحانات الفصل الدراسي الثاني

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