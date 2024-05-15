انطلاق معسكر المشروع الوطني للقراءة في الوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حنان مجدي نائب المحافظ، معسكر القراءة للطلاب المشاركين من إدارة الخارجة التعليمية بالتصفيات النهائية المُؤهلة للمشروع الوطني للقراءة، وذلك بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب المشاركين بالمعسكر من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موجهًا بتكثيف التدريبات الخاصة بتحسين المهارات اللغوية للطلاب، و إطلاق مسابقة للقراءة على مستوى المحافظة خلال الاجازة الصيفية بذات الشروط والضوابط المُنفذة بالمشروع؛ لاختيار واكتشاف أفضل الموهوبين و المتميزين وتأهيلهم للمشاركة بالتصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني.

وخلال تفقده للمدرسة، وجّه بدعم المدرسة بمبلغ ٢٥ ألف جنيه لاستكمال أعمال تطوير و تشجير الفناء.