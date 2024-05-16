تاكسي العاصمة الإدارية.. نقلة جديدة في خدمات المواصلات بمصر |تفاصيل

تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي نقلة جديدة في خدمات المواصلات في مصر، من أجل تقديم خدمة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وعلى أعلى مستوى من حيث أمان الركاب.

ونكشف في الفيديو التالي، عن تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي وعن عناصر التميز لديه عن باقي خدمات المواصلات الآخر وعن ما يوفره للركاب من أمان وراحة.

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية "تاكسي العاصمة"، وذلك تحت إشراف وزارة النقل، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى 10 سيارات لخدمة المواطنين والمترددين على المدينة من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، تتبع شركة Electric CapitalCab .

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أمام مقر المجلس، اليوم، عددا من السيارات الكهربائية (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين عليها، والتي يصل إجمالي عددها إلى 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4).