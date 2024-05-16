عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالصور..يسري نصر الله يقدم ورشة بمهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

صدى البلد

 

 

نظم مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة، ورشة بعنوان ( كيف تحكي بصريًا )، للمخرج يسري نصر الله، وأقيمت الورشة في مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون، وشارك بالورشة عدد كبير من الطلاب والمهتمين بالإخراج وخريجين أكاديمية الفنون.

وقال المخرج يسري نصر الله، للحضور في بداية الورشة، حول عنوان الورشة " أزاي تحكي بصريا "، هذه ليست وصفة يقدر حد يعطيها لك، ولازم أنت تطور من نفسك، ودايما في كل الورش والندوات، أحاول شرح جزء من تاريخ السينما، وبدايتها لأن زمان كانت المشكلة أزاي تحكي بصريا، وأنتم كمبدعين لازم تفكروا زي أول واحد إزاي تحكي، وعرض المخرج الكبير جزء كبير من فيلم صامت، ودارت مناقشة مع المشاركين في الورشة، عن ماذا يقول الفيلم، ثم عرض مشاهد من أعماله وناقش فيها الحضور، ثم أجاب " نصر الله " علي عدد من الأسئلة التي وجهها لها المشاركين في الورشة، واختتمت الورشة بأهداء شهادة تكريم، للمخرج يسري نصر الله والتقاط صورة جماعية مع المشاركين.

يقام المهرجان تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان وذلك فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري ، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.


وقال الكاتب الصحفي تامر طه المسئول الإعلامي للمهرجان أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان الي أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية ،مسابقة الفيديو الإبداعي ( سوشيال ميديا ) ويشارك في المهرجان هذا العام  46 فيلم من ٦ دول وهم  ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا ) .

Screenshot_2024-05-16-00-29-20-84
Screenshot_2024-05-16-00-29-20-84
Screenshot_2024-05-16-00-29-18-52
Screenshot_2024-05-16-00-29-18-52
Screenshot_2024-05-16-00-29-13-58
Screenshot_2024-05-16-00-29-13-58
Screenshot_2024-05-16-00-29-07-29
Screenshot_2024-05-16-00-29-07-29
Screenshot_2024-05-16-00-29-02-61
Screenshot_2024-05-16-00-29-02-61
Screenshot_2024-05-16-00-28-59-81
Screenshot_2024-05-16-00-28-59-81
Screenshot_2024-05-16-00-28-57-53
Screenshot_2024-05-16-00-28-57-53

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-