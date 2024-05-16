بالصور..يسري نصر الله يقدم ورشة بمهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

نظم مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة، ورشة بعنوان ( كيف تحكي بصريًا )، للمخرج يسري نصر الله، وأقيمت الورشة في مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون، وشارك بالورشة عدد كبير من الطلاب والمهتمين بالإخراج وخريجين أكاديمية الفنون.

وقال المخرج يسري نصر الله، للحضور في بداية الورشة، حول عنوان الورشة " أزاي تحكي بصريا "، هذه ليست وصفة يقدر حد يعطيها لك، ولازم أنت تطور من نفسك، ودايما في كل الورش والندوات، أحاول شرح جزء من تاريخ السينما، وبدايتها لأن زمان كانت المشكلة أزاي تحكي بصريا، وأنتم كمبدعين لازم تفكروا زي أول واحد إزاي تحكي، وعرض المخرج الكبير جزء كبير من فيلم صامت، ودارت مناقشة مع المشاركين في الورشة، عن ماذا يقول الفيلم، ثم عرض مشاهد من أعماله وناقش فيها الحضور، ثم أجاب " نصر الله " علي عدد من الأسئلة التي وجهها لها المشاركين في الورشة، واختتمت الورشة بأهداء شهادة تكريم، للمخرج يسري نصر الله والتقاط صورة جماعية مع المشاركين.

يقام المهرجان تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان وذلك فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري ، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.



وقال الكاتب الصحفي تامر طه المسئول الإعلامي للمهرجان أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان الي أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية ،مسابقة الفيديو الإبداعي ( سوشيال ميديا ) ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلم من ٦ دول وهم ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا ) .

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