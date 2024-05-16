يسبب أزمات نفسية كبيرة واضطرابات سلوكية.. مدرس الصحة النفسية توجه رسائل هامة للأياء

أكدت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن المشاكل الأسرية، تؤدي إلى حدوث سلبيات على الطفل، مشيرا إلى أنه كلا من الأب والأم عليهم دور هام، من أجل أن يكون هناك سلوك ايجابي ينعكس على الطفل.

وقالت رشا الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه لا يستطيع الأب بمفرده أو ألأم بمفرده، تربية الأبن بشكل سوي، مؤكدة أن الطفل يسعر بالحرمان والضعف، لو فقد أحد الوالدين.

وتابع مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن خطف الأباء لأبنائهم في خلافات الطلاق، يجعل الأطفال يشعرون بعدم الأمان، ومن الممكن أن يسبب لهم أزمات نفسية كبيرة، وإضطرابات سلوكية.