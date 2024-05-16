عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جرعة الدواء بـ 850 ألف جنيه.. الطفل يوسف مريض ضمور عضلات شوكي

يوسف
يوسف

رصدت عدسة صدى البلد معانات الطفل يوسف ثلاث سنوات، حيث يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكية.

 

في البداية قالت سارة، والدة يوسف ابني ثلاث سنوات ويعاني من ضمور العضلات الشوكية مولود به، وهو مرض جيني. وبعد معرفتنا أنه يعاني من هذا المرض ذهبنا إلى وزارة الصحة لمعرفة العلاج المتوفر لحالته.


وكان علاجه عن طريق نوع من الدواء يتم حقنه في النخاع الشوكي طول حياته، وكانت تكلفة الجرعة الأولى منه مليون ومئة وخمسون ألف جنيه ،ابتدأنا في فتح حسابات لجمع التبرعات من خلال موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والإشراف على الحسابات ،وتم إعطاؤه الجرعة الأولى من العلاج بعد جمع المبلغ المطلوب للعلاج.

 

وأشارت أن يوسف الآن يحتاج إلى ثلاث جرعات في السنة بتكلفة ثمان مئة وخمسون ألف جنيه،وكل سنة يقل تكاليف العلاج، ويتم حقن الدواء كل أربعة أشهر. لكن حالة يوسف تتأخر لأنه كان يجب أن تكون الجرعات في مواعيدها المحددة. لكننا تأخرنا في جمع التبرعات، فاضطر إلى حقن جرعتين وراء بعض في أسبوعين،وهذا طبعًا أثر على العمود الفقري عنده وأثر عليه وتراجع كثيرًا جدًا في العلاج الطبيعي وحركته أصبحت أصعب، وظهره لا يتحمل تكثيف الجرعات.

 

واوضحت أن يوسف يحتاج إلى ثلاث جرعات خلال شهر على الأكثر، وتكلفة هذه الجرعات ثمان مئة وخمسون ألف جنيه ،ولم أستطع إدخار أي مبلغ منها ،مناشدةً أصحاب القلوب الرحيمة بالتبرع ليوسف من خلال أرقام الحسابات الموجودة.

الجدير بالذكر ان ضمور العضلات الشوكي (Spinal Muscular Atrophy، SMA) مرض وراثي يصيب الأطفال الرُضَع، ويستهدف العضلات والأعصاب بشكل أساسي؛ ما يؤدي إلى ضعفها على نحوٍ متزايد، نتيجة تدمير وقتل الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، وهي الخلايا التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية، كالتحدث والمشي والتنفس، كما أن لهذا المرض قابلية التطور حتى لدى البالغين.

 

ويعتبر مرض ضمور العضلات الشوكيّ من الأمراض النادرة، حيث تبلغ نسبة انتشاره عالمياً بنحو شخص واحد لكل 10000 شخص في كلا الجنسين ،هذا المرض ينتج من خلل في الجينات، وتتعدد أسبابه، ومن بينها أن يكون الزوجان حاملَين للجين المسؤول عن مرض ضمور العضلات الشوكي؛ لذا سيولَد طفلهما مصاباً بالمرض، أما إن كان أحد الزوجين فقط حاملاً للجين، فليست هناك احتمالية لإصابة الطفل، إلا أنه سيكون حاملاً للمرض، يمكنه نقله مستقبلاً.


توجد حتى الآن أربعة أنواع رئيسية لمرض ضمور العضلات الشوكي، وهي:
* النوع الأول، يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وهو أكثر الأنواع ضراوة وخطورة، حيث يولد الطفل طبيعياً، ثم ما تلبث أن تبدأ عليه أعراض المرض كالضعف العام والتهاب الصدر؛ مما يستدعي إدخاله المستشفى وتنويمه بقسم العناية المكثفة لحاجته إلى التنفس الصناعي بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث الوفاة جراء ذلك خلال عامين من الإصابة بالمرض على الأرجح، وبنسبة عالية جداً قد تصل إلى ما بين 80 و90 في المائة من الوفيات وسط الأطفال المصابين.


 النوع الثاني، يظهر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 شهراً، ويُعد أقل خطورة وشدة من النوع الأول، إلا أنه متعب ومعيق لحركة الطفل، بل ويسبب له تقوساً في الظهر، هذا بخلاف الأعباء التي ترهق كاهل الأسرة وهي تبحث عن علاج لطفلها، ويدخل في ذلك مستلزمات الأسفار وزيارات المستشفيات والتكاليف المالية وغيرها.
 

النوع الثالث، يتطور بعد مرور 18 شهراً، وهو النوع الأقل خطورة الذي يصيب الأطفال.

النوع الرابع، يصيب الكبار ويكون، في 
العادة، مصحوباً بمشكلات طفيفة.

جرعة الدواء ب 850 الف جنيه... الطفل يوسف مريض ضمور عضلات شوكي.. ووالدته تناشد أهل الخير

رصدت عدسة صدى البلد معانات الطفل يوسف ثلاث سنوات، حيث يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكية.

 

في البداية قالت سارة، والدة يوسف ابني ثلاث سنوات ويعاني من ضمور العضلات الشوكية مولود به، وهو مرض جيني. وبعد معرفتنا أنه يعاني من هذا المرض ذهبنا إلى وزارة الصحة لمعرفة العلاج المتوفر لحالته.


وكان علاجه عن طريق نوع من الدواء يتم حقنه في النخاع الشوكي طول حياته، وكانت تكلفة الجرعة الأولى منه مليون ومئة وخمسون ألف جنيه ،ابتدأنا في فتح حسابات لجمع التبرعات من خلال موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والإشراف على الحسابات ،وتم إعطاؤه الجرعة الأولى من العلاج بعد جمع المبلغ المطلوب للعلاج.

 

وأشارت أن يوسف الآن يحتاج إلى ثلاث جرعات في السنة بتكلفة ثمان مئة وخمسون ألف جنيه،وكل سنة يقل تكاليف العلاج، ويتم حقن الدواء كل أربعة أشهر. لكن حالة يوسف تتأخر لأنه كان يجب أن تكون الجرعات في مواعيدها المحددة. لكننا تأخرنا في جمع التبرعات، فاضطر إلى حقن جرعتين وراء بعض في أسبوعين،وهذا أثر على العمود الفقري عنده وأثر عليه بشكل عام وتراجع كثيرًا جدًا في العلاج الطبيعي وحركته أصبحت أصعب.،وظهره لا يتحمل تكثيف هذه الجرعات مره اخري ويجب ان تعطي له الجرعاتفي مواعيدها .

 

وأشارت أن يوسف يحتاج إلىالجرعة الاولي من اصل ثلاث جرعات خلال شهر على الأكثر، وتكلفة هذه الجرعات الثلاثة 850 ألف جنيه ،ولم أستطع إدخار أي مبلغ منها ،مناشدةً أصحاب القلوب الرحيمة بالتبرع ليوسف من خلال أرقام الحسابات الموجودة.

الجدير بالذكر ان مرض ضمور العضلات الشوكي (Spinal Muscular Atrophy، SMA) مرض وراثي يصيب الأطفال الرُضَع، ويستهدف العضلات والأعصاب بشكل أساسي؛ ما يؤدي إلى ضعفها على نحوٍ متزايد، نتيجة تدمير وقتل الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، وهي الخلايا التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية، كالتحدث والمشي والتنفس، كما أن لهذا المرض قابلية التطور حتى لدى البالغين.

ويعتبر مرض ضمور العضلات الشوكيّ من الأمراض النادرة، حيث تبلغ نسبة انتشاره عالمياً بنحو شخص واحد لكل 10000 شخص في كلا الجنسين ،هذا المرض ينتج من خلل في الجينات، وتتعدد أسبابه، ومن بينها أن يكون الزوجان حاملَين للجين المسؤول عن مرض ضمور العضلات الشوكي؛ لذا سيولَد طفلهما مصاباً بالمرض، أما إن كان أحد الزوجين فقط حاملاً للجين، فليست هناك احتمالية لإصابة الطفل، إلا أنه سيكون حاملاً للمرض، يمكنه نقله مستقبلاً.


توجد حتى الآن أربعة أنواع رئيسية لمرض ضمور العضلات الشوكي، وهي:
 النوع الأول، يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وهو أكثر الأنواع ضراوة وخطورة، حيث يولد الطفل طبيعياً، ثم ما تلبث أن تبدأ عليه أعراض المرض كالضعف العام والتهاب الصدر؛ مما يستدعي إدخاله المستشفى وتنويمه بقسم العناية المكثفة لحاجته إلى التنفس الصناعي بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث الوفاة جراء ذلك خلال عامين من الإصابة بالمرض على الأرجح، وبنسبة عالية جداً قد تصل إلى ما بين 80 و90 في المائة من الوفيات وسط الأطفال المصابين.

النوع الثاني، يظهر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 شهراً، ويُعد أقل خطورة وشدة من النوع الأول، إلا أنه متعب ومعيق لحركة الطفل، بل ويسبب له تقوساً في الظهر، هذا بخلاف الأعباء التي ترهق كاهل الأسرة وهي تبحث عن علاج لطفلها، ويدخل في ذلك مستلزمات الأسفار وزيارات المستشفيات والتكاليف المالية وغيرها.
 

 النوع الثالث، يتطور بعد مرور 18 شهراً، وهو النوع الأقل خطورة الذي يصيب الأطفال.

النوع الرابع، يصيب الكبار ويكون، في 
العادة، مصحوباً بمشكلات طفيفة.

 

IMG-20221204-WA0001
IMG-20221204-WA0001
50 ألف جنيه التضامن الاجتماعي الحبل الشوكي الجرعة الأولى التضامن الاجتماع الخلايا العصبية الحركية العضلات الشوكي العمود الفقرى النخاع الشوكي العلاج الطبيعي العلاج الطبي العضلات الطفل يوسف تكاليف العلاج ضمور عضلات شوكي ضمور العضلات الشوكي مرض ضمور العضلات الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-