فتاة التجمع..محامي سائق أوبر: لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لموكلي سأتنحى عن القضية

كشف محمد سمير الخولي محامي سائق أوبر المتهم في قضية فتاة التجمع، تفاصيل وسير التحقيقات.

وقال محمد سمير الخولي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" النيابة العامة تستكمل التحقيقات في القضية ".

وأضاف محمد سمير الخولي:" الوضع الراهن للقضية أمام النيابة ولم يتم تقديم دليل قاطع باتهام موكلي والتحقيقات مازالت مستمرة ".

وتابع محمد سمير الخولي:" لا توجد أدلة قاطعة بقيام موكلي بارتكاب الواقعة"، مضيفا:" لو ثبت صحة الاتهامات الموجهة لموكلي سأتنحى عن القضية".

وأكمل محمد سمير الخولي:" لو تم تحويل موكلي للمحكمة سأتنحى عن الدفاع عنه ".