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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة إسرائيلية على محال الصرافة في الضفة الغربية

صدى البلد

أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، شنت حملة متزامنة على محلات الصرافية خلال اقتحامها مناطق واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، محافظات جنين الخليل ونابلس وطولكرم وأريحا وقلقيلية وبيت لحم ورام الله وأريحا ومدن طوباس والبيرة وحوسان وغيرها.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية عمدت إلى كسر أبواب محلات صرافة في مختلف مناطق الضفة وعبثت بمحتوياتها.

ووزع الجيش الإسرائيلي منشورات تتهم فيها شركات صرافة في الضفة الغربية بتمويل الإرهاب، وفق شهود عيان.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مديرة شركة "الخليج" للصرافة آلاء عبيات من منزلها في قرية المنشية قضاء بيت لحم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مختلف مدن الضفة الغربية طالت موظفين في محال وشركات للصرافة جرى اقتحامها خلال الحملة المتزامنة.
 

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