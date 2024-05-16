تنفيذ 92٪ من الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 92 %.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من خلال سرعة الرد على المكاتبات والمخاطبات لإنجاز أى أعمال وتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

تعظيم

وأكد عطية على أن نجاح المحافظة فى تعظيم الإيرادات وإدراجها فى موازنة الدولة لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط ، وهو ما نسعى إلى تنفيذه بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لتكون لأسوان الريادة دائماً فى مختلف قطاعات العمل العام.

فيما قدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ شكرهم لمحافظ أسوان وجهازه التنفيذى المعاون له لما تم ويتم بذله من جهود مكثفة تستحق كل الإحترام والإشادة ، وإصرارهم على النجاح والتميز المستمر ، وهو ما أثمر عن تخصيص حافز وإعتمادات إضافية للخطة الإستثمارية للمحافظة ، فضلاً عن إستجابة المحافظ الفورية لأى مطالب جماهيرية يتم عرضها ، وتكليفه للجهات المعنية بسرعة تلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها .