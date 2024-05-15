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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يكرم فريق عمل التحول الرقمي لحصول أسوان على المركز الأول جمهورياً

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم فريق العمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بقيادة العميد أحمد إسماعيل دنش لمساهمتهم فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023 ، بعد التقييم العام لكافة محافظات الجمهورية من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

ويأتى ذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وتأكيداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التحول الرقمى فى كافة مجالات العمل العام والحكومى ضمن النهج للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة. 

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التحول الرقمى

وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لإنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى أولوية في أجندة العمل التنفيذى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مع دعمه بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة ، ليأتى ذلك فى إطار الرؤية المستقبلية لتطوير محافظة أسوان بما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن ، مع الحد من الفساد الإدارى والمالى.

ولفت المحافظ إلى أن كل ذلك ساهم فى رفع أسم المحافظة عالياً ، ولتكون دائماً لها الريادة ، وفى مقدمة المحافظات والمؤسسات الحكومية ، والظهور بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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