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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية

وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها ، معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، فضلاً عن دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم فى إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمى ، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.

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المبادرة الوطنية 

وخلال اللقاء أطلع اللواء أشرف عطية الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى ، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التى تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقى، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان، وهو الذى يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التى تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافى والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية. 

فيما استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة ، التى أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والاجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة ، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

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