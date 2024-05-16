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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مايو 2024

صدى البلد

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 16مايو 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر. 

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

سعر الشراء: 152.89 جنيه.

سعر البيع: 152.49 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري 

سعر الشراء: 152.89 جنيه.

 

سعر البيع: 152.82 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 

سعر الشراء: 152.84 جنيه.

سعر البيع: 147.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء: 152.77 جنيه.

سعر البيع: 149.68 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 152.89 جنيه.

سعر البيع: 148.66 جنيه.

سعر الدينار الكويتي  في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 152.89 جنيه.

سعر البيع: 147.51 جنيه.

سعر الدينار الكويتي  في المصرف المتحد

سعر الشراء: 152.72 جنيه.

سعر البيع: 141.75 جنيه.

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