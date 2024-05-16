أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 16-5-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3565.7 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3120 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24960 جنيه.



ومن جهته، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الشهر الماضي كان يشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، لافتًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا يومي الخميس والجمعة في البورصات العالمية.

نشتري ولا نستنى؟

وأضاف “واصف” خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن السوق المحلي لم يشهد الارتفاع الذي حدث في البورصات العالمية، نظرًا لتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب.

ووجه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رسالة مهمة للمواطنين: “متسمعوش التحاليل اللي بتطلع حول أسعار الذهب لأن أسعار الذهب ترتبط بظروف اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.. ولازم نحكم عقلنا في الشراء والبيع مش ان احنا نسمع كلام بعض الأشخاص المنتفعين اللي بينزلوا بيانات غير صحيحة”.