عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو

الذهب
الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 16-5-2024.

txt

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

txt

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق.. مفاجأة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3565.7 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3120 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24960 جنيه.
 

ومن جهته، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الشهر الماضي كان يشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، لافتًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا يومي الخميس والجمعة في البورصات العالمية.

نشتري ولا نستنى؟

وأضاف “واصف” خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن السوق المحلي لم يشهد الارتفاع الذي حدث في البورصات العالمية، نظرًا لتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب.

 

ووجه  إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رسالة مهمة للمواطنين: “متسمعوش التحاليل اللي بتطلع حول أسعار الذهب لأن أسعار الذهب ترتبط بظروف اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.. ولازم نحكم عقلنا في الشراء والبيع مش ان احنا نسمع كلام بعض الأشخاص المنتفعين اللي بينزلوا بيانات غير صحيحة”.

 

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

موعد دخول المساعدات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تثبيت الرصيف البحري في غزة

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الإعدادية: صوّر امتحانك وابعته عشان تستلم الحل

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

هروب المنفذ.. عملية طعن خطيرة في نابلس لمستوطن إسرائيلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد إبراهيم بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية

لقاطني الإسكان البديل.. التضامن تحدد أهداف مبادرة طفرة للتدريب المهني

لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على بلدة عيتا الشعب

استعداداً للعيد.. الأزهر الشريف يوضح شروط الأضحية الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-