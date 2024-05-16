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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة

صدى البلد


 تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة،  وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات التنفيذية ومدير مركز خدمة عملاء التقنين.

كما تابع الدكتور أحمد إسماعيل، أعمال فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات كيان الأمل والقادسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتبقية في منطقة الأمل واستكمال الدراسات القانونية والعقارية لتقنين الملف، ليتم الإعلان عن أسماء العملاء لاستكمال الإجراءات.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بتحري الدقة ومراجعة جميع البيانات حرصاً على حقوق المواطنين، وحرصاً على ملكيتهم الخاصة، كما قام بمراجعة عددٍ من الملفات العشوائية للتأكد من ذلك.

 كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمة المواطنين، لمتابعة سير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعة استعلامات "العقارية"، حرصا على تقديم خدمات جيدة للمواطنين والسادة العملاء بالمدينة.

وأثنى رئيس الجهاز على الجهد المبذول من العاملين بالمركز التكنولوجى بخدمة المواطنين، مؤكداً حرصه الشديد على سرعه انهاء ملف التقنين والعمل بجميع أيام العطلات الرسم

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