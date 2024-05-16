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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأحد.. عمر الشناوي ضيف «واحد من الناس» على «الحياة»

عمر الشناوي
عمر الشناوي

في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء الأحد المقبل بقناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان عمر الشناوي حفيد النجم كمال الشناوي، ويكشف أسرارًا خاصة عن مسيرته الفنية وآخر أعماله مسلسل "الحشاشين" وكواليس مشاركته في هذا العمل الضخم، وكيفية مشاركته ومن أسند له الدور وكواليس خاصة عن العمل ومشهد التفجير والحرق، وكيف سقط من علي ظهر الحصان والإصابات التي تعرض لها.

كما يتحدث عن الأزمة النفسية التي تعرض لها في بدايته الفنية حيث تم الربط بينه وبين جده الفنان كمال الشناوي،  يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل قناة الحياة.

وكان آخر أعمال عمر الشناوي هو مسلسل الحشاشين، كما ينتظر عرض مسلسل الوصفة السحرية . 

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الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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