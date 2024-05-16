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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة التعليم تنظم مسابقة المعلمة الفعالة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لر فع وعي طفل الروضة

مسابقة المعلمة الفعالة
مسابقة المعلمة الفعالة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

 نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات "مسابقة المعلمة الفعالة" تحت عنوان  "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال" ، على مستوى المديريات التعليمية للعام الدراسي 2024/2023 .

وتأتى هذه المسابقة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأهمية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأطفال الروضة من خلال الأنشطة التربوية المختلفة والتى تتناسب وتتوائم مع احتياجاتهم والتركيز على صقل مهارات وبناء قدرات معلمات رياض الأطفال وبث روح التنافس بينهم وتبادل الخبرات من خلال المسابقات المهنية والملتقيات.

وتهدف المسابقة إلى تفعيل العمل بأبعاد المنهج، وتشجيع المعلمة على استخدام الأساليب المبتكرة في إكساب أطفال الروضة المهارات الحياتية المتضمنة في المنهج، وتنفيذ أنشطة تدعم مفهوم ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات بين معلمات رياض الأطفال، وبث روح المنافسة والابتكار بين معلمات رياض الأطفال.

واستهدفت المسابقة معلمات رياض الأطفال بمستوياتها معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، وتم تنفيذها على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، وتم تصعيد عدد (27 ) معلمة فائزة بواقع معلمة لكل مديرية تعليمية وفقا لمعايير اختيار واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة.

وشهدت فعاليات المسابقة تنظيم معرض للوسائل التعليمية التي شاركت بها المعلمات في المسابقة.

وفى ختام الفعاليات، تم إعلان النتيجة النهائية للمسابقة، حيث فازت المعلمات هدير محمد بدر الدين من محافظة شمال سيناء بالمركز الأول، وابتسام سيد محمد من محافظة الفيوم بالمركز الثاني، وسميرة أحمد صالح من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثالث، وهدى أحمد محمد من محافظة البحيرة بالمركز الرابع، ويسرا أحمد عبد الرحمن من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

وعلى مستوى المراكز الشرفية، فازت المعلمات روعة عامر حلمى بمحافظة الغربية بالمركز السادس، وسارة صفوت ابادير بمحافظة أسيوط بالمركز السابع، وشيماء صبري محمد بمحافظة القليوبية بالمركز الثامن، وايمان محمد مسعد بمحافظة دمياط بالمركز التاسع، وهدير مجدي محمد بمحافظة الجيزة بالمركز العاشر.

وجاءت هذه المسابقة تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الدكتور ابراهيم سعودى مدير عام الادارة العامة لرياض الأطفال، وأمين الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم رياض الأطفال رضا حجازى التعليم الفني

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