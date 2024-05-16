اتحاد أمهات مصر: الطلاب أشادوا بسهولة "عربي الإعدادية" بالقاهرة

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في عدة محافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيانها، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وامتحان التربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن امتحان مادة اللغة العربية بالقاهرة، جاء في مستوي الطالب المتوسط في معظمه، مشيرة إلى أن ردود أفعال الطلاب تؤكد أن الامتحان جاء سهلا في أغلب الأسئلة، بينما ذكر البعض أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تفكير ولكن الإمتحان بشكل عام جيد.

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي شكاوي من جانب الطلاب تتعلق بمستوى الامتحانات، بحسب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور إلي أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، أدوا اليوم إمتحان الهندسة، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنيا، موضحه أن الامتحان جيد لكن تضمن يعض النقاط التي تحتاج إلي تركيز.

وفي سياق متصل، واصل طلاب سنوات النقل أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واشتكي طلاب الصف الثاني الثانوي بإدارة الدقي التعليمية في محافظة الجيزة، من صعوبة امتحان الفيزياء، واصفين الامتحان بالتعجيزي.