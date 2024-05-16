5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو تربط القاهرة بقلبها

تمت إضافة خمس محطات جديدة إلى الخط الثالث للمترو المعروف بـ الخط الأخضر، وهو أحد وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة. تشمل هذه المحطات الجديدة: محطة مترو جامعة القاهرة، بولاق الدكرور، وادي النيل، جامعة الدول العربية، والتوفيقية. يمتد الخط الثالث الآن من محطتي عدلي منصور وروض الفرج وصولاً إلى جامعة القاهرة، ما يربط بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

المترو الجديد

5 محطات جديدة

بدأت الهيئة القومية للأنفاق بتشغيل المحطات الجديدة تجريبياً مع الركاب بعد إكمال جميع أعمال التنفيذ بأيادٍ مصرية ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية. أكدت الهيئة أن المحطات الجديدة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات لتلبية احتياجات جميع الفئات، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

صرح المهندس علي أشرف، مهندس تصميم إنشائي في الهيئة، بأن المحطات الجديدة ستوفر خدمات نقل متميزة. وأوضح أنه مع تشغيل هذه المحطات، يكون الخط الثالث قد اكتمل تماماً، حيث يربط أنحاء القاهرة الكبرى ويخدم نحو مليوني راكب يومياً.

وأشار المهندس علي إلى أن المحطات الجديدة نفذت بالكامل بأيادٍ مصرية، وهي مزودة بأحدث التقنيات الرقمية في أجهزة المراقبة والغرف الفنية، وتربط المترو بوسائل النقل الأخرى. وأوضح أنه يمكن للركاب التنقل من محطة جامعة القاهرة إلى محطة عدلي منصور مباشرة في زمن يصل إلى 60 دقيقة. وأضاف أن بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث (3C) يأتي بعد نجاح التشغيل التجريبي بدون ركاب، حيث تأكدت الهيئة من كفاءة جميع الأنظمة بما في ذلك الإنارة والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق.

انطلق صباح أمس الأربعاء أول قطار لمترو الأنفاق من محطة القاهرة باتجاه محطة عدلي منصور على الخط الثالث، وذلك بعد نجاح التشغيل التجريبي بدون ركاب في الفترة الماضية. بدأ التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث "3C"، والذي يمتد على طول 7.1 كيلومتر من محطة التوفيقية إلى جامعة القاهرة، مروراً بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور. يضم هذا الجزء خمس محطات، تشمل ثلاث محطات نفقية (التوفيقية، وادي النيل، وجامعة الدول العربية)، محطة سطحية (بولاق الدكرور)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة).

وتم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب، والتي تضمنت اختبار جميع الأنظمة مثل الإنارة، التكييف، التهوية، ومكافحة الحريق لضمان صلاحيتها وتكاملها، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الديناميكية للقطارات لضمان سلامة وأمان كافة مكونات المشروع.

ومع بدء تشغيل المحطات الخمس الجديدة، توجه المواطنون لاستخدامها للانتقال إلى باقي محطات الخط الثالث باتجاه عدلي منصور. شهدت المحطات الجديدة حضور العمال المسؤولين عن أعمال الإنشاء داخل وخارج المحطات حتى اللحظات الأولى من بدء التشغيل التجريبي وتسليمها لمسؤولي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث.

وتحت شعار "قريب من القلب"، استقبل مسؤولو وموظفو شركة (RATP) ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث، جمهور الركاب في المحطات الجديدة، مقدمين المساعدة في معرفة الاتجاهات وطرق التبديل بين المحطات. واختيار هذا الشعار للخط الأخضر الثالث يعكس خدمته لمستخدمي المترو من شرق القاهرة إلى غربها، إذ أن الخط الثالث للمترو يوصل الركاب إلى قلب القاهرة كما أن الخط الثالث "الأخضر" هو الخط الوحيد الذي يربط بين مترو القاهرة وقطار العاصمة "القطار الكهربائي الخفيف LRT".

والمحطات الجديدة للخط الثالث تخدم قلب القاهرة ووسط المدينة، بالإضافة إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية مثل الزمالك والمهندسين. والعديد من الركاب، بما في ذلك أصحاب الأعمال والوظائف المختلفة، اتجهوا إلى المحطات الجديدة منذ اللحظات الأولى من اليوم لتقليل زمن الوصول إلى أعمالهم، الذي كان يستغرق ساعات باستخدام وسائل المواصلات الأخرى.