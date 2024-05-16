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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إقامة محطة تعبئة متنقلة لأسطوانات البوتاجاز بـ100 جنيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إقامة محطة تعبئة متنقلة لاسطوانات البوتاجاز سواء للجمهور أو المستودعات لتكون على هيئة مصنع مصغر بهدف تحقيق التوازن المطلوب، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة بسعر المصنع وهو 100 جنيه للأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بالمحاسب حسن إبراهيم بدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، والمهندس يحيى جاد نائب رئيس الشركة ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، والمهندس منصور مسعود مدير فرع الشركة بأسوان.

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 محطة تعبئة متنقلة

وأشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون المثمر والبناء لشركة بوتاجاسكو ، وإستجابتهم الفورية لتلبية مطلب المحافظ بتوفير محطة التعبئة المتنقلة لأسطوانات البوتاجاز للمواطنين والمستودعات بسعر المصنع من خلال إتاحة 12 ألف أسطوانة يومياً على مدار اليوم قابلة للزيادة مما يساهم بشكل مباشر فى القضاء على أى شكاوى جماهيرية ، ومنع إستغلال بائعى الأسطوانات للمغالاة فى سعرها .

وأكد المحافظ على أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، ولذا نعمل على رفع أى معاناة عن كاهله من خلال التنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا .

ووجه أشرف عطية مدير التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة إختيار الموقع الذى سيتم تخصيصه لإقامة وحدة التعبئة المتنقلة بشكل آمن ، وسيتم الإعلان عنه حتى يتسنى تعريف المواطنين وأصحاب المستودعات به .

وكلف عطية الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإنهاء إجراءات تجديد التعاقد مع الشركة للمستودع التابع للوحدة عقب قيام المحافظ بالتوقيع عليه ليتم بذلك توفير أسطوانات البوتاجاز بشكل مستمر وخدمة أهالى المدينة وباقى المدن والمناطق المجاورة .   

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