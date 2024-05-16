محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لامتحانات الشهادات العامة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالاستعداد الجيد لإمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادات العامة والثانوية العامة والأزهرية والفنية من خلال رفع الاشغالات بمحيط المدارس ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل وخارج المدارس.

ووجه المحافظ أيضاً بقيام الطب الوقائى باستكمال أعمال رش المبيدات لمكافحة أمراض الصيف فى كافة المناطق والأحياء السكنية.

جهود

وقال اللواء أشرف عطية بأنه يتكامل مع ذلك تشديد الرقابة التموينية من اللجان المختصة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة.