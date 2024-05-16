بطل من ذوى الهمم بأسوان يحقق المركز الأول على الجمهورية فى"ألعاب القوى"

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان التألق والنجاح وحصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية "ألعاب القوى - الوثب الطويل" لطلاب التربية الخاصة "تربية فكرية ودمج".

وجاء ذلك في ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه قدم المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لابنه الطالب محمود حسن صابر بالصف الثالث الثانوي "دمج" بمدرسة الرائد كامل يعقوب الصناعية العسكرية بنين بإدارة نصر النوبة التعليمية، لتصدره قائمة الشرف الجمهوري وحصوله على ذهبية البطولة.

ذوى الهمم

وقدم التهنئة كذلك فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وأحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج التعليمي بالمديرية وطلعت سعد منسق الأنشطة، وحامد حموري وهناء حامد مشرفي الطلاب على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، متمنين مزيداً من التألق والنجاح لجميع طلاب أسوان المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

وقدم الشكر والتقدير لجميع أبنائه ذوي الهمم المشاركين في البطولة، مؤكدًا أن وصولهم لبطولة الجمهورية هو تميز ونجاح.

يذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو الجارِ بمحافظة بورسعيد، وتستعد ذات المحافظة لإقامة مسابقات المسرح لطلاب التربية الفكرية والدمج خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجارِى.