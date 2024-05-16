ختام برنامج تدريب وحدة السكان والشباب لتنمية الوعي بالصحة الإنجابية في بني سويف

اُختتمت فعاليات البرنامج التدريبي،الذي تم تنفيذه ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ، في إطار خطة السكان 2024 .

وذلك تحت إشراف نائب المحافظ السيد "بلال حبش" المشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ومتابعة من محمد سيد البحيري رئيس الوحدة ، محمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

عُقد التدريب بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ،ضمن خطة السكان 2024 ،ومن خلال دمج محورين من محاور الاستراتيجية الوطنية السكان،وهما( الاستثمار في الثروة البشرية والتعليم والتعلم)والمتضمنة تدريب المنسقين وشباب المبادرة ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور وأهداف تتركز على العديد من الموضوعات والملفات والقضايا الهامة والمتعلقة بالقضية السكانية ،والتي شملت: مناهضة العنف القائم على النوع، التدريب على الرسائل الإعلامية، ومفهوم الصحة الإنجابية والتعريف بالوضع السكاني، والسياسات السكانية والتمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالحد من الزيادة السكانية ، التقديرات السكانية باستخدام حزمة سبكترا ، والتخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية فضلا عن التعريف بأهداف وخطط وآليات العمل بوحدة السكان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

من جهته أكد المحافظ أهمية الاستفادة من التدريب ، في بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية ،لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية،مع استمرار عملية المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين

فيما أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتفعيل دور الوحدة بشكل أوسع والاستفادة من البرنامج التدريبي وتعميمه علي مستوي الوحدات المحلية لتحقيق أقصي استفادة ممكنه في الدمج بين التعليم والتعلم ونشر الوعي الكافي لدي المواطنين ، خاصة وأن التدريب بعد استكمالا لجهود بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية.

وقد قام بالتدريب في البرنامج كل من : نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة، محمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، الدكتور.محمد عماد من الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، محمد طه المكتب الفني للمحافظ، محمد محمود مسئول الشركات المجتمعية ،و هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة ، و نيره نبيل مسئول التخطيط والمتابعة بالوحدة، وأشرف علي التنفيذ كلا من: الأستاذة منال طه ، وسام علي ، الأستاذة سارة حشمت أعضاء وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة.