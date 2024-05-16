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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق بشوارع المنيا

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات الصلبة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإبراز الواجهة الحضارية اللائقة بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

 

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وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية ( المنيا - مطاى - أبوقرقاص) حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل وشارع مصر، إلى جانب رفع القمامة من قرى (تله- بني محمد سلطان- طوخ الخيل - بني أحمد الغربية- البرجاية - دمشير)، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض و الأوبئة، وفي مركز أبوقرقاص استمرت جهود الوحدات القروية فى أعمال النظافة حيث تم تجميع القمامة من قرى المركز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز مطاى بحملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بطريق الكورنيش وطريق مصر أسوان الزراعي ومدخل المدينة الشمالي والجنوبى وقرى (ابوان- بردنوها- منبال - ابو عزيز-حلوه)،وتم رفعها الي المقلب الرئيسي .

وفي مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من الشوارع والأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية وقرى (أبو جرج - الحسينيه - بنى على - صفط - صندفا - شلقام - ساقولا - ابطوجة - نزلة عمرو) للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين،إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع .

وفى ذات السياق، نفذت مراكز ( ملوى- ديرمواس- سمالوط -مغاغة - العدوة) حملات مكثفة للنظافة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملات النظافة بشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية وقرى المركز رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية ونقلها إلى المقلب العمومى، و فى مركز سمالوط قامت الوحدة المحلية برفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطرق والأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز وبنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا ، كما تابع مركز ديرمواس أعمال النظافة بشارعى (الجيش –الحرية) وعدد من الميادين العامة و بالمدخل الشمالي للمدينة وطريق مصر أسوان الزراعى و"قرية دلجا" وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، إلى جانب تمهيد وتسوية طريق "ديرمواس – دلجا" وطريق "ديرمواس- تانوف " ، وقرية "بنى حرام" مروراً بباقي الطرق شرق وغرب المركز ، بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم رفع المخلفات بقريتى (ابا - العباسية )، وفى العدوة تم تكثيف حملات النظافة بشوارع و قرى المركز لإظهار الجانب الجمالي وخلق هوية بصرية مميزة .

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