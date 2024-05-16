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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تغيير أرضية ميدان المحطة ضمن مشروعات التطوير والتجميل

تطوير بشوارع اسوان
تطوير بشوارع اسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لتغيير أرضية ميدان المحطة، استجابة للمطالب الجماهيرية المتكررة لتغيرها لتأثيرها السلبى على المركبات والمشاه، وخاصة أثناء حركة دخولهم من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية.

من جانبه أكد المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسوان بأنه سيتم تغيير أرضية البازلت بميدان المحطة إلى الرصف بالأسفلت سيكون بمسطح 8 ألاف متر ، يتخلله عدد من المطبات الصناعية والإشارات التوضيحية والفوسفورية ، خاصة أمام 4 شوارع جانبية متقاطعة ، وهو ما سيساهم فى التهدئة المطلوبة فى الحركة أمام الميدان.

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وأشار الملوانى إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل فى الميدان خلال أيام قليلة، مع مراعاة أن تتم الأعمال خلال الفترة الليلية لضمان عدم تأثير وتعطل حركة المشاه والمركبات بهذه الأعمال.

وكشف المهندس أحمد الملوانى عن أنه سيتم إعادة إستغلال بلاطات البازلت المستخرجة من ميدان المحطة فى رصف الشوارع الجانبية داخل المدينة ، والتى لا يتجاوز عرضها عن 5 أمتار ، ولا يوجد بها حركة مركبات كثيفة ، موضحاً أن ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والتجميل الجارية داخل عدد كبير من الشوارع الداخلية والجانبية وسط المدينة ، والتى شهدت أيضاً تركيب بلاطات الأنترلوك ، توازياً مع تنفيذ أعمال الرصف للشوارع والطرق الرئيسية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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