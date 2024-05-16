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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية شهادة نجاح عالمية لمصر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

المحافظ: دعم واهتمام القيادة السياسية سبب رئيسي في تنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر

 

عمرو حنفي: اختيار الغردقة جاء نتيجة تطوير البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية فضلاً عن طبيعتها الخلابة


عبر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، عن سعادته باختيار موقع "تريب أدفايزر" السياحي العالمي، لمدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل الوجهات الطبيعية والوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2024، لافتاً إلى أن الغردقة جاءت في الترتيب الثالث من بين 8 مليون وجهة مرشحة، لافتاً إلى أن السر في ذلك هو عملية التطوير الكبيرة التي تشهدها المدينة ومدن المحافظة بصفة عامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم رئيس الوزراء.

 

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذا الاختيار لم يكن الأول، حيث اختار ذات الموقع العام الماضي مدينة الغردقة، كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقاً لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم، كما اختار ايضاً الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال عام 2022، كما اختارها في نفس العام ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ضمن قائمة 25 مقصداً سياحياً للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، التي أعدها الموقع بناءً على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

أوضح محافظ البحر الأحمر أن دعم واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر بصفة عامة ومدينة الغردقة بصفة خاصة سبب رئيسي في الوصول إلى اختيارها ضمن أفضل الوجهات والمقاصد السياحية عالمياً، هذا إضافة إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية المتكررة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتدخله في تذليل العديد من العقبات التي واجهت  المخطط الاستراتيجي للتطوير.

أشار المحافظ إلى أن اختيار الغردقة لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود كبير شاركت فيه مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، موضحاً أنه تم تطوير البنية التحتية للمدينة وبشكل خاص في مختلف المنشآت السياحية والفندقية، مؤكداً أن مدينة الغردقة تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي من بينها الشعاب المرجانية والمياه الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، مما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين، لافتاً إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين وغيرها من الأنشطة البحرية، وإلى جانب الشواطئ الذهبية بالغردقة، تضم المدينة متاحف أثرية وبحرية مميزة، أبرزها متحف الغردقة الأثري.

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