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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول جثمان هشام عرفات مسجد السيدة نفيسة | صور

صدى البلد

وصل جثمان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة.

وحرص على الحضور الدكتور طارق قابيل، ووزراء الرى وقطاع الأعمال السابقين، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.  

وتوفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر.

 

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي وحبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق و ستقام صلاة الجنازة الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال و أجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”. 

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الدكتور هشام عرفات هشام عرفات وزير النقل السابق خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد السيدة نفيسة وزير النقل السابق

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