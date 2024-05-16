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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"هجان" يفتتح فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي

هجان
هجان

أعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي عن انطلاق دورته الرابعة والعشرون هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 مايو إلي 2 يونيو، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

وقال "روش عبد الفتاح" مدير المهرجان: تصميم بوستر مهرجان روتردام للفيلم العربي يحمل في طياته رمزية عميقة، متمثلة في المثلث الأحمر الذي اختير كعنصر رئيسي، فهذا الشكل الهندسي، الذي استخدم بكثافة في الفترة الأخيرة، لم يعد مجرد عنصر بصري، بل تحول إلى رمز من الرموز الفلسطيني، ويعكس البوستر التزام المهرجان بطرح وتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية بشكل بارز، فالمهرجان كمنصة فنية حرة تُتيح للمخرجين العرب من الوطن والمهجر فرصة لعرض قصصهم ورؤاهم المتنوعة، سواء كانت اجتماعية، إنسانية، دينية، اقتصادية أو حتى سياسية، وندعو الجمهور للمشاركة في هذا الحدث الفريد، الذي يجمع بين العمق الفني والاحتفاء بالثقافة العربية في بيئة تعبر عن الحرية الفنية بلا قيود.

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فيلم الافتتاح
يُفتتح المهرجان بعرض فيلم "هجان"، الفيلم السعودي البارز من إنتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وإخراج أبو بكر شوقي، مما يُعكس النمو والتطور الملحوظ للسينما السعودية على الساحة العالمية.

وعن الفيلم قال روش عبد الفتاح: الفيلم يستعرض جمال الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، واحدة من الرياضات الأكثر شعبية وعراقة في المنطقة، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في منطقة تبوك الخلابة، مما يضفي على العمل بعداً بصرياً يليق بالقصة العاطفية والمغامراتية التي يقدمها، وهو إنتاج مشترك بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) والمنتج المصري محمد حفظي، وقد شارك في بطولته ممثلون سعوديون بارزون، مما يمثل خطوة مهمة في تطور السينما السعودية وتقديمها على الساحة الدولية.

وختم حديثه قائلا: "الفيلم يُقدم رؤية فنية فريدة تجذب الجمهور العالمي والعربي على حد سواء، مما يجعله الاختيار المثالي لافتتاح المهرجان الذي يسعى لعكس الأصوات العربية المتنوعة والغنية".

وقام المهرجان في دورته الماضية بتكريم الفنانين ليلى علوى وجمال سليمان، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية، وأحيا المهرجان كذلك ذكرى مرور 100 عام على وفاة الموسيقار المصرى سيد درويش بحفل موسيقى خاص، وكذلك تكريم مارتن فوندس الملحن الأول فى هولندا، وتم تقديم برنامج أسبوعي عنه لمدة شهرين علي الراديو الهولندي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتكريمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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