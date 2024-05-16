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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المرافعة في محاكمة تشكيل عصابي أنهى حياة طالب.. السبت

المرافعة في محاكمة
المرافعة في محاكمة تشكيل عصابي أنهى حياة طالبًا.. السبت

تستكمل محكمة جنايات فوه، برئاسة المستشار جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة، والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمود أحمد الغايش، ومحمد ناصر بلبع، والمستشار محمد الوكيل وكيل نيابة كفر الشيخ الكلية، وشادي محمد شادي، وكيل النائب العام،  وسكرتارية أحمد الميداني، بعد غد السبت 18 مايو، المرافعة في  محاكمة تشكيل عصابى متهم بارتكاب جرائم العنف والاتجار بالمواد المخدرة وق.تل طالب.

 

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وأثناء الجلسة طالبت والدة الطالب أيمن، والذي لقي مصرعه على يد تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة على كورنيش النيل بمدينة دسوق، بالقصاص العادل من الجناة، وأن نجلها كان سندا لها فانكسر عكازها وذهب إلى قبره بعد مصرعه على يد التشكيل العصابي.

 

وشهدت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع المحاكمة، ليمثل المتهمون في قفص الاتهام، لتطالب النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهي الإعدام، وأن يكون هناك أحكام رادعة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم من آخرين.

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وكانت جهات التحقيق، قد قررت في وقت سابق إحالة تشكيل عصابي، مكون من 4 متهمين، إلى محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، وذلك عقب القبض عليهم لتورطهم في أحداث عنف وقتل على كورنيش نهر النيل بمدينة دسوق، كما وجهت لهم جهات التحقيق اتهام باستعراض القوة والسطوة والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

 

وقام المتهمون وهم إ.ي.أ.م" 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه "ه"، 28 عامًا، صياد، و"ع.ت.ع.ح" ، 22 عامًا، دبلوم صناعي، و"إ.ع.خ.ع.خ"، 22 عامًا، طالب، حيث قاموا في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم، وفي فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلالها الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر، وكذلك قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلًا من الأعيرة النارية.

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