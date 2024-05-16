ما القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة.. أنت تسأل والقانون يجيب

أقر قانون الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة، وهي :
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- استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها.
-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة.
-25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
-25% للوالدين أو أيهما .
-35% للوالدين أو أقل .
-40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما.
- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
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- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.