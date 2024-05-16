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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ما القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة.. أنت تسأل والقانون يجيب

ما القواعد القانونية
ما القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة؟

أقر قانون الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة، وهي : 

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- استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها.

 

-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة.

 

 -25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.

 

 -25% للوالدين أو أيهما .

 

-35%  للوالدين أو أقل .

 

-40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما.

 

 - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .

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- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

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