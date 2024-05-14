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رئيس التحرير
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حوادث

حدث فريد في مجلس الدولة وفرع جديد.. شاهد التفاصيل |تقرير

حدث فريد في مجلس
حدث فريد في مجلس الدولة وفرع جديد.. شاهد التفاصيل «نقرير»

حدث جديد شهده مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بافتتاح المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة  فرع المجلس بالقاهرة الجديدة باعتباره درة الفروع لخصوصيته  وتوقيته والذى يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة  لمنظومة القضاء الإلكتروني فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة.

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جاء ذلك تماشياً مع التطبيق الفعلى للتحول الرقمى والميكنة فى التقاضى والذى اصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة، وجاء الافتتاح بحضور نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخآص وقضاة وقاضيات مجلس الدولة ، وقاموا بجولة تفقدية داخل قاعات المحاكم بالفرع الجديد وتفقد سير العمل بالمحاكم واستمع لشرح مفصل عن سير منظومة العمل الجديدة الكترونياً بداية من تسجيل الدعوى حتى صدور الحكم فيها .

وأكد رئيس مجلس الدولة أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وأن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة، وأن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التي تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرا ضروريا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.

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وأوضح أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين، حيث انتقلت إليه جميع دوائر محاكم القضاء الإداري ودوائر المنازعات الضريبية والمفوضين الخاصة بها.

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