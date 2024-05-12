عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو عايزة تعرفي مرتب زوجك علشان نفقتك وأولادك.. إليك طرق التحري عن الدخل

لو عايزة تعرفي دخل
لو عايزة تعرفي دخل زوجك علشان نفقتك وأولادك

هناك طرق للتحري عن دخل الزوج في حالة مطالبته بنفقة لزوجته أو لأطفاله أو لكليهما أمام محكمة الأسرة، ومن أبرز هذه الطرق كما حددها القانون:

اقرأ ايضًا : 

txt

إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر الظاهر.. الإثنين

txt

اعتدى على طـ.ـفلتين في بورسعيد.. الحكم على المتهم بعد إحالته للمفتي الاثنين

txt

النيابة الإدارية تزور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ قرارات حاسمة.. صور

txt

كونوا جماعة إجرامية منظمة.. محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين.. الإثنين

-إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

- إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له.

- الاستعلام عن الرصيد البنكي .

- إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود.

اقرأ ايضًا : 

txt

النيابة الإدارية تكرم أعضاءها الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث

txt

الحكم على عامل كاوتش قتل زوجته في الجيزة.. الأربعاء

txt

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«خلية داعش الجيزة».. الأربعاء

txt

الأربعاء.. بدء محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

txt

المرافعة في محاكمة 57 متهما بـ«الهيكل الإداري لجماعة الإخوان» .. الثلاثاء

txt

تسابق بسيارته مع صديقه فأودى بحياة فتاة.. والثلاثاء ثاني جلسات المحاكمة

على جانب آخر، تقدم زوج بدعوى إسقاط حضانة ضد زوجته، وضم حضانة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بالجيزة.

قال الزوج في دعواه: زوجتي وأهلها تحايلوا على الناس وقاموا بالنصب عليهم وإيهامهم بتشغيل أموالهم في أعمال مشروعة ومربحة، وقدمت للمحكمة مايفيد ذلك من أوراق ومحاضر ومستندات، وتحملت سداد أجزاء كبيرة من تلك المبالغ للناس حتى لا يحرروا فيهم محاضر بالقسم.

وأضاف أنها استمرت في تصرفاتها الغريبة واستولت على عش الزوجية وأثارت العديد من المشكلات وحرمته من رؤية أطفاله بعد انفصالهما وقرر اللجوء لـ محكمة الأسرة حتى يحصل على حقوقه بحضانة أطفاله لعدم اطمئنانه عليهم برفقتها.

صراع بين الأمهات والآباء على حضانة الأطفال داخل ساحات المحاكم بعد الانفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية أوضح ترتيب الحضانة والمشاركة بين الطرفين لرعاية الأطفال..

وأوضح القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم باعتبارها أنها الأولى بالحضانة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الحالات:

إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية: 

ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.

ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.

ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.

ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال  كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.

ـ  أن يسبق الحكم على الأم الحاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.

ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد موضحًا أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.

ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.

زوج زوجة محكمة الاسرة نفقة زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

ترشيحاتنا

أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

جمال عبد الحميد: محمد الشناوي يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء

الأمم المتحدة: إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في مدينة الفاشر السودانية

جهاد جريشة: لاعب البلدية استحق الطرد أمام الأهلي.. وهدف موديست صحيح

لو عايزة تعرفي مرتب زوجك علشان نفقتك وأولادك.. إليك طرق التحري عن الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسائل للإقلاع عن التدخين.. اكتشفها فورا وحافظ على صحتك

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-