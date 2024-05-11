اعتدى على طـ.ـفلتين في بورسعيد.. الحكم على المتهم بعد إحالته للمفتي الاثنين

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، يوم الاثنين المقبل 13 مايو 2024، الحكم على المتهم بهتك عرض صغيرتين ببورسعيد، بعد إحالته لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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وجاء في نُطق قرار المحكمة:"بعد الإطلاع على الأوراق وبسماع المرافعة الشفوية والمداولة، ومطالعة نص المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وباجماع الآراء إحالة ملف الدعوى للسيد مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في شأنه، وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق 13 مايو لإيداع التقرير والنطق بالحكم مع استمرار حبسه لتلك الجلسة وعلى النيابة تنفيذه".

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وتعود أحداث الواقعة إلى 2 مايو عام 2023 بدائرة قسم بورفؤاد أول، والمتهم فيها "ا.ع.ا.ا" 51 عامًا، بخطف عن طريق التحايل طفلتين، وهتك عرضهن حال كونهما لم يبلغن 12 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد.