عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسابق بسيارته مع صديقه فأودى بحياة فتاة.. والثلاثاء ثاني جلسات المحاكمة

تسابق بسيارته مع
تسابق بسيارته مع صديقه فأودى بحياة فتاة.. والثلاثاء المحاكمة

تستكمل المحكمة المختصة، الثلاثاء المقبل 14 مايو 2024، محاكمة متهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد أن صدمها بسيارته في التجمع الخامس، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له.

اقرأ ايضًا : 

txt

بحضور رئيس معهد التخطيط.. وزير العدل: نحرص على تدريب الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم

txt

النيابة الإدارية تعقد بروتوكول تعاون مع جامعة السادات.. صور

txt

الصلح خير.. ما دور حكمي قضايا الأسرة في الخلع والطلاق بأنواعه؟

txt

بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

قالت والدة المجني عليها، أثناء الجلسة إن المتهم قام بصدمها على الطريق العام خلال قيادته بسرعة جنونية، ووجهت حديثها للقاضي : «مش عايزة غير حق بنتي، المتهم قتل فرحتي ونفسى أخد حقها بس، مش عايزه غير حقها الطبيعي، أقصى عقوبة للمتهم».

اقرأ ايضًا : 

txt

إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز كرداسة..غدًا

txt

تسهيل حجز الفنادق يوقع عامل في الإتجار بالنقد الأجنبي

txt

محاكمة 35 إرهابيًا بالاتجار في النقد الأجنبي.. غدًا

txt

انتقام زوج.. حصلت على تمكين من مسكن الزوجية فرد طليقها بهذه الطريقة|شاهد

txt

بعد 25 سنة زواج.. ربة منزل تطرد زوجها من البيت وتستولي على أمواله

txt

يا الدفع يا الحبس.. علاج طفلين في يد الزوج الأناني أمام محكمة الأسرة

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، ما تسبّب في وفاتها.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

محاكمة قتل خطأ سباق سيارات حادث سباق سيارات التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح بلا تأخير

بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

أسرع دعاء للرزق في الثلث الأخير من الليل.. اغتنمه من 4 كلمات

6 أخطاء فى تصميم المطبخ يفضل تجنبها عند تجديد شقتك

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

سمير راغب: دخول الاحتلال معبر رفح لقطة سياسية ليس لها أي تأثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-