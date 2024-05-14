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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استعرض القوة وقتـ ل شقيقين.. قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي ببولاق الدكرور

قرار عاجل من جهات
قرار عاجل من جهات التحقيق لتشكيل عصابي استعرض القوة

قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة 13 متهمًا للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل والشروع فيه واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ 13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

وأضافت التحقيقات أن اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

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وأكدت التحقيقات أنهم شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وأِارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز وحاز الباقون بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم. وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي، سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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