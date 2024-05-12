عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة موظفة داخل شركة

اليوم.. محاكمة عامل
اليوم.. محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة موظفة داخل شركة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة بهدف سرقتها.

اقرأ ايضًا : 

txt

إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر الظاهر.. الإثنين

txt

اعتدى على طـ.ـفلتين في بورسعيد.. الحكم على المتهم بعد إحالته للمفتي الاثنين

txt

النيابة الإدارية تزور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ قرارات حاسمة.. صور

txt

كونوا جماعة إجرامية منظمة.. محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين.. الإثنين

بدأت الواقعة بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

اقرأ ايضًا : 

txt

النيابة الإدارية تكرم أعضاءها الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث

txt

الحكم على عامل كاوتش قتل زوجته في الجيزة.. الأربعاء

txt

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«خلية داعش الجيزة».. الأربعاء

txt

الأربعاء.. بدء محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

txt

المرافعة في محاكمة 57 متهما بـ«الهيكل الإداري لجماعة الإخوان» .. الثلاثاء

txt

تسابق بسيارته مع صديقه فأودى بحياة فتاة.. والثلاثاء ثاني جلسات المحاكمة

وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات قتل موظفة محاكمة عامل سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

ترشيحاتنا

بوريل: لا يمكن التهاون مع إجبار المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة

حكم ارتكاب معصية داخل الحرم.. احذر من الوقوع في هذا الأمر

سعر الذهب في مصر يوم الأحد 12-5-2024

تفاصيل المران الأخير لـ الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

قلب السوق.. هاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه

شراعٌ نحو المستقبل.. مصر تُراهن على سياحة اليخوت لتنمية اقتصادها البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-