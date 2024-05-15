عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«عايزة أعالج طفلتي».. سيدة تستنجد بـ محكمة الأسرة من زوجها

«عايزة أعالج طفلتي»..
«عايزة أعالج طفلتي».. زوجة تستنجد بـ محكمة الأسرة من زوجها

تقدّمت زوجة بدعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد مصروفات علاج طفلتها طوال شهور عديدة.

اقرأ ايضًا : 

txt

ماهي صور التلاعب التي تؤثر في إثبات دخل الزوج؟.. القانون يجيب

txt

ما هي أنواع التحريات بدعاوى الأحوال الشخصية؟.. القانون يجيب

txt

لو عايزة تعرفي مرتب زوجك علشان نفقتك وأولادك.. إليك طرق التحري عن الدخل

txt

اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بقت.ل صيدلي حلوان أمام النقض

وقالت الزوجة في دعواها:  زوجي شهّر بي واتهمني بالنشوز ليسقط حقوقي الشرعية المُسجلة بعقد الزواج وكذلك قائمة المنقولات وتهرّب من الإنفاق على علاج طفلتنا.

اقرأ ايضًا : 

txt

حدث فريد في مجلس الدولة وفرع جديد.. شاهد التفاصيل |تقرير

txt

زور رخصة سير.. حجز الحكم على المتلاعب بالمحررات الرسمية

txt

الجنايات تحدد موعد النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل معاون مباحث

txt

استعرض القوة وقتـ ل شقيقين.. قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي ببولاق الدكرور

txt

النيابة الإدارية تكرم أسر المستشارين الراحلين بدروع الهيئة التذكارية.. صور

txt

افتتاح مجمع النيابات الإدارية بسوهاج .. صور

وأضافت الزوجة: هجرني وسرق حقوقي من نفقات ومنقولات، واضطررت للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي، وأصبحت وطفلتي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، رغم صدور أحكام قضائية ضده، ولكنه امتنع عن التنفيذ فتقدمت بطلب لحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية.

فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حَكَمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدرالإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا، فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى

توجد العديد من المشكلات التي تواجه أي زوجين بعد اتخاذ قرار اللجوء للقضاء، لكن في النهاية يجدوا نفسهم أمام خبراء التسوية في محاولة منهم لإصلاح الأمور بينهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن مهمة الحكمين داخل محكمة الأسرة، ونوضح في هذا التقرير دور حكمي قضايا محاكم الأسرة.

الحكمان لهما دور كبير في تغيير مصير الدعوى، والمسار الذي ستسلكه، ويحكم الحكمان داخل محاكم الأسرة في دعاوى معينة منها الخلع والطلاق واستحكام الخلاف في الدعوى التي تخص الاعتراض على إنذار الطاعة، واستحكام الخلاف في دعاوى إثبات النشوز للزوجة.

مهمة الحكمان في دعوى الخلع بالصلح بين الزوجين بكل الطرق، ويكون فقط همهما الإصلاح، لأن مردود الإصلاح يكون عائد على الحكمين، وفي حالة فشلهما في الإصلاح بين الزوجين، يكون دورهما هو إظهار المخطئ، وإن أظهرا أن المخطئ هو الزوج، تأخذ الزوجة حقوقها بالكامل، وحالة اشتراك الزوجين في الخطأ، تأخذ الزوجة نصف حقوقها فقط، وحال إثبات أنّ الخطأ من ناحية الزوجة لن تحصل علي أي شيء من حقوقها، وحينها يقوم الحكمان برفع تقرير مفصل للمحكمة بذلك.

وفي حال إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، يجب عليها إثبات الضرر الذي وقع عليها سوا كان نفسيًا أو جسديًا، ليحكم لها القاضي بالطلاق للضرر بكامل حقوقها، وحال استحكام الخلاف في إنذار الطاعة، يلجأ كل من الزوجين لإثبات حجته، وعلى الزوج إثبات أنّ الزوجة تركت المنزل دون سبب أو ضرر لاحقها وهي في منزله، ليتم قبول دعوى إنذار الطاعة وحل الحكمان للخلاف بينهم، وحال دعوى النشوز يثبت الزوج للحكمين أن الزوجة خرجت عن طاعته.

زوج زوجة محكمة الاسرة دعوى حبس دعوى نشوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

ترشيحاتنا

بايدن يحسم خلاف الجمهوريين والديمقراطيين حول إرسال أسلحة لإسرائيل

كيف دعا الإسلام إلى احترام أهل التخصص؟ دار الإفتاء تجيب

مترو جامعة الدول والنيل يفتح أبوابه.. تعرف على موعد أول رحلة

بـ48 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة على قد الإيد

الحكم على المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. اليوم

أشرف صبحي: نعمل وفق خطة لرسم رؤية واستراتيجية الرياضة المصرية.. ومستعدون لـ«باريس 2024»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم السكر وضبط الوزن.. فوائد تناول اللب الأبيض؟

حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

عراك عنيف بين مسافرين بطائرة ركاب أمريكية.. وهذا رد فعل المضيفة

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-