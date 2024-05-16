جامعة عين شمس تناقش رسالة ماجستير عن النصوص السياسية بالمواقع الإلكترونية

شهدت كلية الألسن بجامعة عين شمس مناقشة رسالة ماجستير، بعنوان "النصوص السياسية في المواقع الإلكترونية وترجمتها بين فرانس ٢٤ بالفرنسية وفرانس ٢٤ بالعربي (مابين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ نموذجًا) للباحثة مريم سعيد ربيع المعيدة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وحصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة كلا من د. ناهد عبد الحميد إبراهيم، أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية، أ.د منال أنور بشير، أستاذ اللغويات والترجمة، بكلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، د. رانيا عادل خليفة، أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة الفرنسية، د. معالي توفيق فؤاد، مدرس علم الترجمة واللغويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتناولت رسالة الماجستير خصائص الصحافة الورقية والإلكترونية وعرض طبيعة علاقة التكامل فيما بينهما. كما توضح الرسالة تأثير الرقمنة على مستقبل الصحافة وقرائها وعلى أساليب عرض محتواها، وتُسلط الرسالة الضوء على دراسة بعض الظواهر اللغوية الفرنسية والعربية المختلفة بُغية الوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بين اللغتين وكيفية ترجمتها إلى اللغة الهدف، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي التقابلي تطبيقًا على بعض النصوص السياسية الصحفية الواردة في الموقع الإخباري فرانس۲٤ بالفرنسية وفرانس۲٤ بالعربي في الفترة ما بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ نموذجًا.

تتكون الرسالة من ثلاثة فصول؛ يتطرق الفصل الأول بعنوان "مقاربة نظرية وإلكترونية للموقعين الفرنسي والعربي" إلى دراسة تقابلية بين الصحافة الورقية والإلكترونية ونشأة كل منهما. ثم يلجأ الفصل إلى المعالجة الآلية للموقعين الإلكترونيين، ورصد نسبة الظواهر اللغوية ما بين اللغتين الفرنسية والعربية، وذلك باستخدام برمجيات شفط البيانات والتحليل اللغوي.

يرتكز الفصل الثاني على "مقاربة معجمية للموقعين الفرنسي والعربي وللجُمَل النَمَطية" من حيث استخراج الظواهر اللغوية كالوحدات المعجمية المُتمثلة في الألفاظ المستحدثة، والاستعارة ، والاشتقاق، والاختصارت ووحدات الجُمل النمطية كالتعبيرات الاصطلاحية، والكناية، والمصاحبات اللفظية، والألفاظ المركبة وتفسيرها وترجمتها وفقا لخصائص كل لغة على حدة ولأساليب الترجمة المُتبعة.

وينتهج الفصل الثالث "مقاربة مصطلحية حاسوبية للموقعين الفرنسي والعربي" إذ يتتبع تاريخيًا المصطلحات اللاتينية ويستهدف تفسيرها وترجمتها ورصد مدى اندماجها في الصياغة الصحفية. كما أنه يتبنى الدراسة الدلالية-المدلولية للمصطلحات المركبة لإيضاح الفرق بين مدلول المصطلح ومفهومه. ويُختَتَم الفصل بإنشاء مسرد مصطلحات ثنائي اللغة، يُعد تتويجا لهذا البحث ، وذلك باستخدام برمجية مخصصة لهذا الغرض.