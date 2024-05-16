إدانة عربية لسيطرة جيش الاحتلال على رفح الفلسطينية ومطالب بالانسحاب

طالب القادة العرب بالوقف الفورى لإطلاق النار على قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال.

جاء ذلك خلال البيان الختامي لأعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأدان القادة العرب سيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلى على رفح من الجانب الفلسطينى وطالبوا بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق قطاع غزة.

وطالب القادة العرب برفع الحصار المفروض على غزة وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر.

السيسي

وكان قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصرَ ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية الـ33 والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «واهم من يتصور أنّ الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تهديد المصالح، ومخطئ من يظن أنّ سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب».