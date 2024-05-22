150 فرصة عمل بالقاهرة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 5000 جنيه

يبحث ملايين الشباب عن فرص للعمل لاسيما خلال هذه الفترة التي يعاني منها المواطنون بسبب الأحداث العالمية الجارية والتى أثرت على اقتصاديات دول العالم من بينهم مصر .



وتسعى الدولة ممثلة في وزارة العمل على توفير العديد من فرص العمل لهؤلاء الشباب وبمرتبات مجزية، حيث تم الإعلان عن 150 فرصة عمل شاغرة، في مجال الأمن بإحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات الأمنية، بمحافظة القاهرة، للشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة، على أن يكون سن المتقدم 20 عاما فأكثر.

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وهناك مميزات لفرص العمل، يتمثل أيرزها في تأمينات إجتماعية وصحية و بوليصة تأمين وإجازات سنوية بالإضافة إلى الأرباح، وتم تحديد الراتب للمؤهلات المتوسطة 4000 جنيه، وللمؤهلات العليا 5000 جنيه، وذلك حسب موقع العمل.



في هذا الصدد، تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لشغل الوظائف بالقطاعات الخاصة ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير التالي:



شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص في القانون

نصت المادة 15 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وحظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».