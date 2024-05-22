أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

نشرت الفنانة ندى موسى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت ندى موسى، مرتديه بلوزة أوف شولدر باللون الكحلي، ونسقت معها بنطال أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ندى موسى، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ندى موسى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمال إطلالتها.

وإليكم صور ندى موسى