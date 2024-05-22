أمير عبد الحميد: شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي.. والترجي ليس بقوته

كشف أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2007 أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى الأحق بالتواجد فى التشكيل الأساسى حاليا ولابد من تجهيز محمد الشناوى فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وأوضح أمير عبد الحميد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" مواجهة الترجى صعبة للغاية ولكن الفريق التونسى ليس بقوته السابقه بسبب ضعف الدورى التونسى ورغبة اللاعبين فى الإحتراف بالدوريات الأخرى وضعف المقابل المادى لهم ".

وأشار أمير عبد الحميد " الثلاثى الأنسب للإنضمام إلى قائمة منتخبً مصر مصطفى شوبير حارس النادى الأهلى و محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك و المهدى سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى ".

وأضاف أمير عبد الحميد " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يرغب دائما فى عودة اللاعبين الكبار لمستواهم عقب تعرضهم للإصابات او عدم المشاركة لفترات كبيرة ".