500 شاحنة.. مصر تدعو إسرائيل لمراجعة موقف المساعدات المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة في معبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز الـ500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

وساطة مصر

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى إن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.

وقال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنهم يعملون في الوقت الحالي من خلال مسارين، هما النضال ضد الاحتلال، والاستمرار في العمل السياسي، مشيرا إلى أننا منفتحون على أي أفكار تقود إلى وقف عـدوان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.