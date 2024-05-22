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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: إساءة CNN للجهود المصرية تؤكد حرصنا على دعم القضية الفلسطينية

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

أدان حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، محاولات بعض الأطراف الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن كل هذه الإدعاءات مجرد أكاذيب تروجها قناة "CNN" الأمريكية.

وانتقد حزب المؤتمر، القنوات المدفوعة والمسيسه ومنها قناة "CNN" وغيرها من أشكال الإعلام المضلل لقيامها بنشر أخبار كاذبة حول الوساطة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الأخبار تأتي "برعاية" من القناة والأطراف المتحكمة فيها.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذه الأخبار مبينة على ادعاءات من مصادر مجهولة أو مقصودة ومدفوعة الأجر.
وطالب حزب المؤتمر، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدبلوماسية المصرية معروفة بحرصها على التوصل إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف بشكل يحفظ لهم كرامتهم ويضمن الأمن والسلام الإقليمي.
ولفت حزب المؤتمر، أن  مصر تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وستستمر في جهودها بغض النظر عن الادعاءات غير العادلة

وتابع حزب المؤتمر، أن هناك جهات تحاول تحميل مصر مسئولية فشل المفاوضات على الرغم من أن مصر لم تتدخل إلا بعد إلحاح شديد للقيام بذلك لخبرتها ونجاحها في تحقيق هدنة سابقة، ولكن اسرائيل تحاول أن تحمل مسئولية الفشل لآخرين من أجل استكمال ممارسة جرائمها وتهدئة شعبها الثائر والغير راضي تماما عن أفعال نتنياهو وهو ما نرفضه تماما، فنحن لن نكون الشماعة التي يعلقوا عليها فشلهم وتورطهم.

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